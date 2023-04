Turismo, Rf attacca: "A due giorni dalla Pasqua il centro storico è in degrado"

Repubblica Futura attacca il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati. Rf denuncia lo "stato di degrado" del centro storico. Campo Bruno Reffi, "biglietto da visita per chi parcheggia al P7 - scrive il partito - è in condizioni disastrose". La Seconda Torre, aggiunge, è chiusa per restauro da più di un anno, ci sono "cantieri aperti ad ogni angolo" e il Nido del Falco è "in stato di abbandono". La forza politica ricorda poi i lavori all'impianto degli ascensori tra parcheggione e centro storico e la mancanza di una navetta gratuita alternativa per i turisti. "L'importante - attacca Rf riferendosi a Pedini Amati - è apparire sorridenti in tante foto con 'celebrità istituzionali'".

