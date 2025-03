CONSUMI Tutela dei consumatori: San Marino azzera il gap dai migliori standard europei Soddisfatto il Segretario di Stato Rossano Fabbri: "Ora una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, specialmente alle fasce più deboli rispetto a distorsioni e truffe, comprese quelle on line"

Fino a ottobre 2024 San Marino non disponeva di norme conformi agli standard europei sulla tutela dei consumatori. In pochi mesi, però, sono stati ratificati un decreto delegato e cinque decreti attuativi – quattro nella seduta consiliare di mercoledì – colmando il divario normativo.

È stata istituita l’Autorità di Vigilanza dei consumatori, guidata da Roberta Frascione, e introdotte regole per la comunicazione e le pratiche commerciali, contrastando la pubblicità ingannevole. Sono state inoltre adottate misure per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti, con procedure rapide per segnalare difetti. Tra le novità, il servizio metrico assicurerà l’esattezza delle misurazioni, ad esempio nei distributori di carburante e nelle bilance alimentari.

Infine, la Camera di Conciliazione offrirà una soluzione rapida ed economica alle controversie. “Mi lasci manifestare la più grande soddisfazione – commenta il Segretario di Stato all'industria, artigianato e commercio Rossano Fabbri – per il lavoro che è stato fatto in questi mesi che ci ha permesso di azzerare il gap con i migliori standard europei.

Non a caso tutte le normative sono state istituite di concerto con la direzione affari europei della Segreteria Esteri. Si tratta di un punto di partenza. E' la chiusura della fase legislativa e da adesso si parte dando efficacia alle norme. Contestualmente partirà una campagna di sensibilizzazione perché è importante informare la cittadinanza. Specialmente la cittadinanza più debole rispetto alle distorsioni, alle truffe, comprese quelle on line”.

