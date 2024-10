CGG Tutela del consumo: per AR e D-ML garantirà una valida protezione per i consumatori plauso bipartisan per la ratifica del decreto: garantirà, anche attraverso la Class Action, una tutela significativa per chi intende concludere contratti sul Monte

Tutela del consumo: per AR e D-ML garantirà una valida protezione per i consumatori.

Alleanza Riformista parla di passaggio cruciale che introduce principi generali volti a garantire un elevato grado di protezione per i consumatori. La normativa assicura una tutela significativa per chi intende concludere contratti sul territorio di San Marino o con operatori economici aventi sede legale nel nostro Paese, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un passo decisivo che rafforza il nostro sistema economico, garantendo maggiore sicurezza e trasparenza nei rapporti commerciali, sia a livello nazionale che internazionale.

La possibilità di azioni collettive (class action), l’introduzione di un’Autorità di vigilanza autonoma e indipendente, e la protezione contro le pratiche commerciali scorrette sono misure fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini e degli operatori economici,

Plauso anche da Domani Motus Liberi per una norma "quadro", mirata a garantire ai consumatori un più elevato livello di protezione, fortemente richiesta anche dalle associazioni per la difesa dei consumatori in territorio. Norma che consentirà l'adeguamento graduale dell’impianto normativo sammarinese agli standard europei ed internazionali.

"Peccato - scrive D-ML -, che sia stato necessario un così lungo periodo di tempo per approvarla nel testo definitivo, nonostante l’ampia condivisione: come sempre, sono i cittadini-consumatori a pagare il prezzo di posizioni politiche tenute palesemente per ripicca o invidia".

