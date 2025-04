Tutte le novità della legge "Emergenza Casa": sala piena alla serata di Libera

La serata di Libera

La sala piena conferma quanto sia alta l'attenzione della cittadinanza sul tema. Il Segretario al Territorio Matteo Ciacci, i consiglieri di Libera Guerrino Zanotti e Vladimiro Selva, assieme al collega del Psd Paolo Crescentini, hanno illustrato nel dettaglio tutte le novità della legge “emergenza casa”, nata per garantire il diritto all'abitare, attraverso leve, incentivi, garanzie statali e nuove regole. E' stato ricordato che il Segretario, proprio per rispondere a quella che è riconosciuta da tutti come una necessità reale, ha spinto sull'acceleratore affinché l'entrata in vigore avvenisse nei tempi più celeri possibile. L'aumento del contributo dello Stato in conto interessi del 5% rende il mutuo prima casa più accessibile. L'importo massimo è stato portato a 250.000 euro. Previsti aiuti per le coppie, che possono cointestarsi l’immobile con esenzione da imposte. La residenza richiesta è stata ridotta ad un anno se uno dei due è cittadino o residente da almeno cinque. In caso di separazione è garantito l'accesso al mutuo anche al singolo se in possesso dei requisiti. Può accedervi anche chi ha avuto una sopraggiunta invalidità o ha un parente con deficit psicofisico. Tra le misure centrali c'è la garanzia statale per i giovani under 45 con un reddito pro-capite di 18.000€.

Manovra per cui sono già stanziati 5 milioni di euro ed è stato stabilito un tetto massimo allo spread applicabile dalle banche convenzionate. E ancora: Bonus ristrutturazione che premia chi ristruttura o migliora energeticamente il proprio immobile per utilizzarlo o affittarlo. Più basso è il reddito, più alto il beneficio. Un intervento che dunque guarda anche alla tutela ambientale, da sempre al centro delle politiche di Libera. Una banca dati sugli edifici sfitti offrirà una fotografia chiara del patrimonio abitativo inutilizzato indirizzando interventi futuri. Per ridurre il costo delle locazioni e garantire un mercato più equo e accessibile, si è invece puntato su incentivi fiscali per chi affitta a canone calmierato: l’abbattimento previsto per il reddito da fabbricato viene raddoppiato. Non vale se si affitta a residenti atipici. Anzi, proprio per limitarne il numero, sono stati applicati requisiti più stringenti. Tante le domande dal pubblico, su aiuti alle giovani coppie, mutuo prima casa e chiarimenti sul reddito pro–capite di 18.000 che – è stato detto – non è così basso come si potrebbe pensare. Si è ragionato anche sulla prospettiva, sull'esigenza di intervenire con altre politiche. Le proposte che arrivano dalla platea riflettono le diverse sensibilità emerse nel dibattito consiliare: c'è chi vorrebbe tassare gli immobili sfitti e chi, più liberale, invoca soluzioni che non mettano in ginocchio la proprietà privata.