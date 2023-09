CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Tutti d'accordo sulla necessità di avviare un percorso di riforme istituzionali A dare l'input un odg ritirato da RF: ci sarà un dibattito ad hoc nella prossima sessione.

Un semestre segnato da forti contrapposizioni, tra maggioranza e opposizione, che si chiude con una scelta condivisa: avviare un percorso di riforme istituzionali, per ammodernare gli organi del potere esecutivo e di quello legislativo e la valorizzazione del ruolo del consigliere. Tutti d'accordo, in aula, sull'inserimento di un dibattito ad hoc nella prossima sessione consiliare. Lo ha proposto il Segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti anche se l'input è partito da un ordine del giorno proposto da RF per l'Istituzione di una commissione speciale per le Riforme. Ordine del giorno ritirato alla luce dell'impegno ad un dibattito specifico.

L'ultima seduta del semestre, in mattinata, era cominciata con la ratifica di alcuni decreti. Via libera a quello che azzera la tassa sui beni di lusso e aumenta gli abbattimenti fiscali per le nuove società che registrano a San Marino imbarcazioni commerciali. Forti critiche da parte di Rete che ritiene sia un grosso regalo agli armatori. Il Segretario di Stato alle Finanze Gatti ha spiegato che le novità introducono una fiscalità comparabile a quella in vigore in Italia e in altri paesi europei. Ok dell'aula anche al decreto che disciplina il commercio dell'oro e degli altri metalli preziosi da investimento.

Respinto l'ordine del giorno del Gruppo Misto di Opposizione che chiedeva protocolli di visita ospedaliera diversificati per alcuni soggetti al fine di supportare la ripresa del paziente e, per la Rsa La Fiorina, il ritorno al protocollo di visita pre-covid. La Segreteria alla Sanità ha sottolineato che molte limitazioni sono già state superate e protocolli specifici di visita per alcuni pazienti, possono già essere autorizzati dai direttori delle Uoc. Espresso dunque parere negativo, pur comprendendo alcune ragioni dei proponenti. Voto contrario annunciato dalla Dc. Favorevoli invece, oltre al Gruppo Misto di Opposizione, Libera, RF e anche Domani Motus Liberi. L'ordine del giorno è stato respinto per un soffio, 19 a 17.

