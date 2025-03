APCE Ucraina: l'appello di Fassino per "evitare una pace ingiusta". Giovagnoli: "Kiev in posizione forzata di debolezza" Al centro il ruolo di facilitatore di dialogo del Consiglio d'Europa. Focus sull'amministrazione Trump. Si tenta un avvicinamento al Congresso Usa

Il ruolo di facilitatore di dialogo del Consiglio d'Europa può sortire effetti positivi anche Oltreoceano. Propensione che si traduce a Parigi in proposte concrete durante i lavori della Commissione APCE per gli Affari Politici cui partecipa il Consigliere Gerardo Giovagnoli come Capo delegazione di San Marino: si guarda al rafforzamento delle relazioni con l'America Latina, ma soprattutto all'apertura di un canale di avvicinamento al Congresso Usa.

"Non c'è bisogno di spiegare le motivazioni, gli Stati Uniti sono al centro di tutti i discorsi di questi ultimi tempi, più ancora che prima vista la svolta data dalla presidenza Trump che non è valutata positivamente dai paesi che qua sono rappresentati al Consiglio d'Europa."

Ineluttabile il richiamo alla guerra russo-ucraina. “Evitare una pace ingiusta”, l'appello lanciato da Piero Fassino in qualità di Rapporteur sulla crisi Ucraina dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

"Ha ricordato quali possono essere le possibili caratteristiche di una pace, ma queste caratteristiche che hanno a che fare con una forzata posizione di debolezza dell'Ucraina, di una neutralità che già prima aveva, ma che non è stata comunque rispettata, insomma queste condizioni pare non siano quelle per una pace giusta. Per una pace qualsiasi sì, ma qui serve una pace duratura. Non sembra che quanto è in discussione la possa portare."

