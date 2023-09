CONSIGLIO GRANDE E GENERALE UdP: convocata sessione-fiume. Venerdì 15 settembre l'elezione dei Capi di Stato per il prossimo semestre Otto giornate in tutto di Consiglio; si partirà l'11 settembre. Per Governo e Maggioranza l'obiettivo è chiudere una volta per tutte la partita della Variazione al Bilancio

Sessione che cade in un momento particolarmente complesso a livello politico. Come dimostrato dalla dialettica serrata tra forze di Maggioranza ed Opposizione; da giorni alla ricerca di una quadra sul punto di massima frizione: le residenze fiscali non domiciliate. Se non dovesse raggiungersi un'intesa, pure questo Consiglio potrebbe rivelarsi non sufficiente per chiudere la partita dell'Assestamento: vista la mole di articoli ed emendamenti ancora da trattare. L'apertura del relativo comma è stata fissata al più tardi nella serata di lunedì prossimo. Giorno di avvio della maratona consiliare. Il momento più alto, a livello istituzionale, venerdì 15 settembre; quando nel pomeriggio i lavori saranno interrotti per l'elezione dei Capi di Stato del prossimo semestre. Nessuna indiscrezione, al momento; tranne il fatto che dovrebbe trattarsi di una Reggenza DC-Motus. Poi un break di una decina di giorni; per impegni istituzionali dei Capitani Reggenti in carica: di recente era stata infatti ricordata l'imminente partecipazione al forum sotto egida ONU sul tema dello Sviluppo sostenibile.

Si riprenderà allora il 25; per le ultime 3 giornate di Consiglio. Previsto in questa sessione un dibattito sullo stato del negoziato con Bruxelles; accolta, dunque, una richiesta in tal senso di Libera. E poi la presa d'atto della relazione consuntiva di Banca Centrale; da non escludersi un confronto movimentato, quando si passerà alle successive nomine di membri del Consiglio Direttivo. In OdG anche ratifiche di decreti, Istanze d'Arengo; in una di queste si chiede sia consentita l'adozione anche per le coppie conviventi o unite civilmente. Un'altra riguarda la postura internazionale del Paese: essendo sollecitata una dichiarazione solenne, da parte del Consiglio, sulla volontà di pace e la posizione di neutralità attiva della Repubblica. Due i PdL in prima lettura; atteso invece l'iter conclusivo della Legge quadro in materia di Società benefit, presentato dalla Segreteria Industria. Da segnalare infine anche un riferimento del Governo sulle iniziative a tutela degli interessi dello Stato, per il recupero dei patrimoni che potrebbero essere stati occultati dagli autori di condotte contro l'economia pubblica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: