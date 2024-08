UdP: lunedì torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale

Lunedì 26 agosto riprende la sessione consiliare iniziata a fine luglio e continuerà fino al 29 agosto. L'Ufficio di Presidenza, riunito in mattinata ha stabilito una nuova convocazione per la mattinata del 30 agosto, dalle 9.00 alle 13.00, con all'ordine del giorno il comma comunicazioni, per risposte ad interpellanze ed interrogazioni, e la nomina di due membri supplenti del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

La sessione già avviata alla fine di luglio si è chiusa anticipatamente, il 1° agosto, con tre ordini del giorno presentati dalla maggioranza, Rete ed Rf sulla Palestina; odg che saranno votati in chiusura, dopo i decreti. La prossima settimana è anche previsto l'insediamento delle Commissioni consiliari permanenti e del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare.