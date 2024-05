VERSO IL VOTO UDS sollecita la politica: "Servono strumenti per una società veramente paritaria” Dalla partecipazione alla vita politica, alla piena attuazione della legge sull'IVG, Unione Donne Sammarinesi indirizza alle forze politiche un documento in sette punti e chiede impegno nell'affrontare i temi che riguardano le donne

UDS chiama al confronto e e all'impegno sul fronte dei diritti e sul ruolo delle donne, nella società, nella politica, riconoscendo, accanto alle conquiste, la necessità di non abbassare la guardia:

“Noi crediamo che, nonostante la percezione che abbiamo ancora oggi di una emancipazione raggiunta – dice la presidente UDS, Valentina Rossi - in realtà i dati, la storia quotidiana ci dice che c'è ancora tantissimo da fare. La politica ha un ruolo fondamentale in questo perché deve dare gli strumenti alla cittadinanza per una società veramente paritaria”

In testa sta la partecipazione alla vita politica, in particolare, l'accesso paritario all'attività consiliare, segnata da tempi e modi preclusivi per tutti, ma soprattutto per le donne”, chiamate a conciliare famiglia e lavoro – dice Valentina Rossi. Invocando una professionalizzazione della politica introduce un altro aspetto: l'onere della cura, ancora declinato al femminile, dai bambini agli anziani, anche quando affidati ad assistenti, anch'esse prevalentemente donne. Si chiedono misure di redistribuzione del carico familiare: congedi più ampi, nidi gratis, orari di lavoro flessibili, sostegno ai caregiver, più organico nei servizi sociosanitari.

Strettamente connesso è il fenomeno della denatalità. “Quello che ci interessa – spiega - che ci preme è che non venga, anche in questo caso, vista come una colpa delle donne. Perché è un problema che riguarda tutti: le giovani coppie devono essere aiutate e non si può scaricare la colpa su una parte della popolazione”.

Elena D'Amelio si focalizza sulla legge sull'IVG, per “una sua piena e reale applicazione, dalla funzionalità del Consultorio alla prevenzione”, della quale investe il sistema scolastico nel promuovere l'educazione sessuale e affettiva tra i giovani, per non demandarla, magari, ai social. Prevenzione chiave anche nel contrasto alla violenza di genere, guardando al contesto sociale e culturale, sollecita “iniziative di sensibilizzazione, potenziamento dei servizi di assistenza delle vittime e maggiore coordinamento tra associazioni che si occupano del fenomeno".

Molta strada da fare, poi, sul tema del fine vita: “La cittadinanza è pronta – dice Vanessa D'Ambrosio – ora serve la politica, per una normativa che dia dignità alla persona in tutte le fasi della vita”. Ferma al 1986, urgente, infine, una revisione delle norme del diritto di famiglia, “ora inadeguate ad affrontare i temi delle separazioni, divorzi, affidamenti".

Sette punti in un documento che UDS mette a disposizione per un confronto, nel fare da pungono e nel vigilare. “Lo condivideremo con i partiti politici – Prosegue Valentina Rossi - lo invieremo a breve a tutte le Segreterie e a tutti i movimenti. Auspichiamo che possa essere uno sprone, un aiuto nel momento di questo dibattito politico che ci porta verso le elezioni, speriamo, in un clima rispettoso e indirizzato a una crescita del Paese”.

E torna così sulla candidata colpita su un sito per il suo aspetto fisico, UDS non deroga: “Quella non è satira, è una offesa”.

Nel video, l'intervista a Valentina Rossi, Presidente UDS

