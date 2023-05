Ue, la proposta: anche San Marino nel sistema per garantirsi beni e servizi nelle emergenze

Si chiama “Smei” ed è una nuova soluzione – proposta dalla Commissione europea - per rispondere, uniti, alle emergenze nel mercato unico: uno strumento da attivare per garantire beni e servizi importanti agli Stati, soprattutto in uno scenario di crisi.

Nel meccanismo potrebbe rientrare anche San Marino, insieme ad Andorra, Monaco e Vaticano. Tramite un proposta di modifica al relativo regolamento, infatti, si punta a includere il Titano tra i Paesi che partecipano alle procedure di appalto congiunte per ottenere le risorse. La norma è all'esame delle Commissioni parlamentari competenti. Relatore responsabile del dossier: il deputato tedesco del Ppe Andreas Schwab che ha esortato a mettere in campo uno strumento con cui gli Stati possano “lanciare un appello alla solidarietà” in caso di bisogno. Si pensi alla pandemia, con le contrapposizioni tra Paesi che avevano la stessa necessità di determinati beni e servizi. Lo Smei aperto anche ai piccoli Stati servirebbe, dunque, a evitare situazioni del genere in futuro.

Tra la questioni a cui San Marino guarda con maggiore interesse in questa fase, e che ha già segnalato a Bruxelles, rientrano l'approvvigionamento energetico, gli interessi sui mutui e l'accesso a beni e servizi per il suo sistema produttivo. Del possibile ingresso nel sistema Smei ha parlato oggi in Commissione il consigliere del Pdcs Lorenzo Bugli; tema ripreso anche dal Segretario agli Esteri Luca Beccari. Ma per i dettagli bisognerà attendere la conclusione dell'iter.

Non ci sono categorie di beni e servizi prestabilite per lo Smei: tutto dipenderà dagli scenari di emergenza futuri. La proposta iniziale – che partì dalla Commissione europea lo scorso settembre - prevede un quadro di misure per anticipare gli impatti delle crisi, dal monitoraggio del mercato fino alla vigilanza, per essere pronti in caso di bisogno.