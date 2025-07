Ue, PS "soddisfatto" per la nascita del Comitato pro referendum

“I CapiFamiglia”, neonato Comitato per il Referendum Consultivo sull’Accordo di Associazione di San Marino all'Unione Europea, incassa l'appoggio del Partito Socialista. Nessuna sorpresa: è da tempo che il garofano insiste sulla necessità che i cittadini si esprimano su un tema così importante, “esigenza vera e sentita” – scrive il Ps, che rivendica un ruolo attivo della popolazione nei confronti della classe politica sammarinese, che accusa di “mancanza di trasparenza” nel percorso negoziale, dicendosi preoccupato dalle implicazioni in termini di sovranità, politica estera, economia e giurisdizione.

Pieno sostegno al principio, dunque, con il partito di Augusto Casali che attende di leggere il quesito referendario, e non esclude di portarne uno a sua volta, “in coerenza –spiega - con quanto sosteniamo da ormai due anni”.

Sulla pagina Facebook del Comitato, ragioni ed obiettivi. Lancia una campagna aperta a tutti i cittadini per la difesa – scrive - della sovranità nazionale, per il timore che le politiche economiche europee poco si sposino alla realtà sammarinese e per il rifiuto di una politica estera lontana dalla tradizione di neutralità della Repubblica. Tre i suoi propositi: dibattere, informare, raccogliere firme, per “restituire alla cittadinanza il diritto di scegliere consapevolmente”. E proprio oggi informa di aver ufficialmente richiesto un'udienza alla Reggenza, definendolo un importante passo avanti nel percorso verso la consultazione popolare.