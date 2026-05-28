UE-San Marino, seduta congiunta a Palazzo Begni dopo il via libera dell’Italia all’Accordo

Nel pomeriggio seduta congiunta della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri con una delegazione della XIV Commissione – Politiche dell’Unione Europa della Camera dei Deputati italiana, nella sala Congresso di Palazzo Begni. Ieri a Roma votata la proposta che porterà all'accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino.
Si è trattato dell'atto formale con cui il Parlamento italiano dice sì all'accordo. Dopo le audizioni di un anno fa alla commissione XIV, Politiche dell'Unione Europea, dei rappresentanti istituzionali di San Marino, l'organismo presieduto da Alessandro Giglio Vigna si è riunito per il voto finale relativo proprio alla conclusione dell'accordo di associazione.