Ue: seconda giornata di negoziati, sul tavolo il protocollo sui servizi finanziari.

Seconda giornata di negoziati con l'Unione europea per San Marino. Confronti ripartiti martedì 7 novembre, in un round particolarmente intenso e che, probabilmente, sarà uno degli ultimi prima di chiudere la trattativa. L'obiettivo resta concludere entro dicembre.

Mercoledì 8 novembre sul tavolo uno dei dossier più rilevanti: il protocollo sui servizi finanziari. Ma si parlerà, tra gli altri temi, anche di cooperazione al di fuori delle quattro libertà e di circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Ieri sono stati trattati 15 allegati. Tra questi: la libertà di stabilimento delle persone che si baserà su un sistema di quote, per contingentare i possibili flussi di nuovi residenti, guardando al modello in vigore in Liechtenstein. In Consiglio il segretario agli Esteri Beccari aveva parlato di parafatura entro il 2023 e di firma probabilmente nei primi mesi del 2024.

