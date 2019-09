Ufficio di Presidenza: fissato incontro informale delle forze politiche su tavolo istituzionale

Clima sereno in Ufficio di Presidenza che concorda le priorità del Consiglio che dovrebbe riunirsi mercoledì e giovedì della prossima settimana, per poi riprendere il lunedì successivo con la nomina dei Capitani Reggenti e chiudere mercoledì 18. Rispetto alla bozza cambia quindi l'ordine dei commi e sono state ridotte le date. Le priorità sono: modifica della legge elettorale; assestamento di bilancio; approvazione di una norma tecnica per le risoluzioni bancarie; ratifica di convenzioni internazionali; istanze d'arengo; decreti delegati e presa d'atto della nomina di due giudici d'appello.

Le forze politiche hanno poi fissato per il pomeriggio un incontro informale a Palazzo Begni sul tavolo istituzionale per stabilirne insieme le regole d'ingaggio. Si tratta di un confronto preliminare dato che il tavolo sarà aperto anche a forze economiche e sociali. Resta ora da capire se sarà solo sul Bilancio o se rientreranno anche altri temi. Ieri, intanto, la maggioranza si è riunita per fare il punto anche alla luce dell'incontro dalla Reggenza di SSD e Civico10. Per Repubblica Futura si è trattato di una fuga in avanti degli alleati e ha rimarcato l'esigenza di operare in sintonia.