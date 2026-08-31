SI TORNA IN AULA Ufficio di Presidenza: il Consiglio riparte il 7 settembre, eleggerà la prossima Reggenza Tanti i temi importanti, soprattutto in termini di progetti di legge. L'Aula esaminerà anche le istanze d'Arengo

Ufficio di Presidenza: il Consiglio riparte il 7 settembre, eleggerà la prossima Reggenza.

La politica si prepara alla ripartenza dopo lo stop di agosto. Questa mattina l'Ufficio di Presidenza che ha stabilito date e temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale. Si torna in Aula dal 7 al 9 settembre, poi dal 15 al 18 e, infine, dal 21 al 23 settembre.

Sarà una sessione ricca di dossier importanti, in termini soprattutto di progetti di legge. Diverse le norme in seconda lettura comprese quelle sulla famiglia e sul fine vita. All'attenzione dei parlamentari anche la legge sugli impianti sportivi, già passata in Commissione. Una parte rilevante sarà occupata anche dalle istanze d'Arengo, tra cui anche quelle relative ai temi cari alla comunità LGBTQ+.

Spazio, poi, al regolamento consiliare, calendarizzato per venerdì 18 settembre. Passaggio centrale: l'elezione, prevista per il pomeriggio di martedì 15 settembre, dei Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre – 1° aprile. I nomi individuati sono Gerardo Giovagnoli per il PSD e William Casali per il PDCS.

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