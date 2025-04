UIP: focus sull'AI. Michela Pelliccioni: "La politica riparta dalla dignità del lavoro"

Nel video il contributo di Michela Pelliccioni, Vice Presidente Gruppo Nazionale Sammarinese UIP

"Sono molti i temi trattati e sono tutti temi importantissimi, - afferma Michela Pelliccioni, Vice Presidente Gruppo Nazionale Sammarinese UIP - in particolar modo il tema dell'economia, un'economia che deve essere a sostegno di molti e non di pochi e all'interno del tema economia chiaramente si è parlato dell'intelligenza artificiale, un tema attualissimo ed un tema che deve accompagnare il lavoro del futuro, il lavoro che purtroppo rischia di essere cancellato soprattutto in alcune in alcune mansioni e che invece deve essere sostenuto dall'intelligenza artificiale, quindi si sta lavorando per recepire all'interno dei propri ordinamenti delle norme che servano a sostenere il lavoro ma soprattutto l'uomo".

Un appello, dunque, affinché "la politica riparta dalla dignità del lavoro". Il Consigliere Michela Pelliccioni mette l'accento sulla necessità di regolamentare l'AI, pena “il rischio di cancellare intere classi lavorative”; “non esiste innovazione – rimarca in Uzbekistan, alla 150° Assemblea UIP - che possa definirsi tale se lascia dietro di sé macerie sociali”. La tecnologia a supporto di sanità, ambiente, istruzione ma governata e non subita, in linea con le parole pronunciate di recente dalla Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto durante l'Orazione in onore della Reggenza.

“San Marino – conclude Pelliccioni - porterà avanti questa battaglia nei contesti internazionali, perché anche le piccole Repubbliche hanno il dovere di difendere i grandi valori”.

