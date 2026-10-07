UIP: la delegazione sammarinese alla 153esima Assemblea in Tanzania

Ruolo centrale a favore del dialogo, della mediazione e della ricerca della pace quale spazio di confronto e lavoro comune per i 183 Parlamenti che ne fanno parte: l'Unione Interparlamentare alla sua 153esima Assemblea vedrà il momento centrale nell'elezione del nuovo Presidente che succederà, dopo il mandato triennale a Tulia Ackson.

“Noi saremo qui presenti per esprimere il voto – dice il Capo Delegazione, Lorenzo Bugli - ma per portare anche il nostro contributo all'interno del dibattito generale. Porteremo l'esperienza di San Marino come simbolo di democrazia e di pace, in un momento storico dove queste due parole non sono scontate per nulla. San Marino rappresenterà al meglio, attraverso la propria storia, quello che può essere un contributo per tutti. Oggi, il dialogo e l'ascolto diventano centrali in un mondo sempre più polarizzato e diviso dalle guerre”.

In Assemblea Plenaria, dedicata alla “promozione della buona governance e alla valorizzare le comunità attraverso l'inclusività, la fiducia e le opportunità per tutti” - Lorenzo Bugli presenta San Marino come piccolo laboratorio di democrazia e inclusione, indicando le condizioni per rafforzare la fiducia e il buon governo: partecipazione dei cittadini, responsabilità delle istituzioni, solidarietà, coinvolgimento dei giovani.

E in agenda ad Arusha sono proprio i lavori delle Commissioni Permanenti: “San Marino – dice Giovanni Maria Zonzini - è il terzo Paese per percentuale di giovani parlamentari rappresentato qui alla IPU. Il nostro contributo è importante ed è molto apprezzato per favorire e aumentare la presenza di giovani in Parlamenti di Paesi in cui i giovani sono assolutamente sotto rappresentati. Il contributo delle giovani generazioni è fondamentale, poiché le decisioni che vengono prese oggi sul futuro impatteranno soprattutto su chi oggi è giovane. Il nostro contributo vuole rafforzare la presenza e la voce dei giovani di tutto il mondo e tutti i Parlamenti del mondo”.

Forum dei Giovani, Forum delle donne: “Un particolare focus sulle donne – dice Silvia Cecchetti - la rappresentanza femminile in tutti i Parlamenti del mondo e il contributo fondamentale che le donne possono dare per l'evoluzione della possibilità giuridica e dei diritti. Riteniamo di dover assolutamente rappresentare e spingere, affinché questo contributo e la partecipazione femminile in tutti i Parlamenti del mondo aumenti considerevolmente”.