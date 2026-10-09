UIP; Milton Dick nuovo presidente. Lorenzo Bugli: “Un carissimo amico di San Marino”

È Milton Dick, Speaker della Camera dei Rappresentanti dell'Australia il 32° presidente dell'Unione Interparlamentare. All'elezione presente anche la delegazione sammarinese composta dai Consiglieri Lorenzo Bugli, Capo Delegazione, Silvia Cecchetti e Giovanni Maria Zonzini. Sostenuta dall'Europa e dall'Occidente unito, la nomina ha trovato sponda anche in altri continenti, dall'Africa al Pacifico. Già presidente della commissione finanze dell'UIP, Milton Dick ha molto a cuore i piccoli stati, tra cui San Marino, che hanno sostenuto con forza la sua nomina.

"È Un carissimo amico di San Marino - afferma Lorenzo Bugli - che proprio nel suo intervento ha ribadito quanto è importante il coinvolgimento anche dei piccoli stati, delle parole di pace, diplomazia e di riconoscimento di tutti. Con lui abbiamo fatto una grande campagna elettorale con tutto l'Occidente e rappresentandoci anche all'interno dell'Unione Europea e anche con i piccoli stati".

La delegazione sammarinese ha già rivolto un primo invito in Repubblica al neo presidente dell'Unione Interparlamentare per visitare e confrontarsi con la realtà del territorio.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli (Capodelegazione)