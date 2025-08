UIP: multilateralismo e cooperazione al centro dell'intervento di Andrea Menicucci

Nel video il resoconto di Andrea Menicucci, Consigliere delegazione San Marino alla Conferenza Mondiale UIP.

Una riflessione sul multilateralismo quella che ha proposto in plenaria il Consigliere Andrea Menicucci, durante la 6° Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento, organizzata dall'Unione Interparlamentare. “Diritto, dialogo e cooperazione – ha detto - sono le vere armi del sistema multilaterale. Per un piccolo Stato come San Marino, il multilateralismo non è solo una scelta, è una necessità esistenziale”.

Entra, così, nel dettaglio: "Multilateralismo e cooperazione, sono questi i temi che la conferenza e i panel in cui abbiamo partecipato hanno trattato e hanno visto la presenza di tantissimi rappresentanti dei parlamenti di tutto il mondo. È una cooperazione che deve diventare sempre di più un ecosistema, cioè che non si deve assolutamente limitare alle istituzioni, ai parlamenti, ma che deve coinvolgere tutti gli interlocutori della società civile, - precisa Menicucci - per poter garantire quello che è il tema di questa conferenza, ovvero pace e giustizia per tutti. Oggi più di tutto - aggiunge - abbiamo necessità di tornare ad infondere linfa, vita, all'interno delle nostre istituzioni, perché citando le parole del segretario delle Nazioni Unite, Gutérres, i parlamenti sono il beating heart della politica e della vita sociale dei nostri sistemi paese. In un momento storico delicato, in cui il dialogo, il diritto internazionale e la cooperazione sembrano aver perduto il loro mordente, in questa occasione le Nazioni Unite hanno riaperto la Sala delle Assemblee di Ginevra, proprio per trasmettere - conclude - la volontà di investire ancora, nonostante le difficili convergenze internazionali e geopolitiche, nello strumento più importante di risoluzione delle controversie internazionali, ovvero il dialogo e la cooperazione".

