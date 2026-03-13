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Ultimata la relazione della Commissione Antimafia

Il presidente Gian Nicola Berti: "Abbiamo cercato di mantenere un profilo alto, soffermandoci sugli aspetti propositivi ma ci sono anche consigli e raccomandazioni, sia alla politica, sia agli organismi di controllo"

13 mar 2026
Ultimata la relazione della Commissione Antimafia

Nella riunione odierna la commissione contro l'infiltrazione della criminalità organizzata ha ultimato la relazione sull'attività svolta dall'insediamento, con una condivisione all'unanimità. Sono stati considerati gli esiti delle numerose audizioni e della task force 'antimafia' e cioè il tavolo congiunto tra i vertici di Forze dell'ordine, Tribunale, Aif e organismi di controllo. Il testo sarà portato all'attenzione del Consiglio per un dibattito: non ancora deciso se in seduta pubblica o segreta. “Nella relazione – riferisce il presidente della commissione Gian Nicola Berti – abbiamo cercato di mantenere un profilo alto, soffermandoci sugli aspetti propositivi ma ci sono anche consigli e raccomandazioni, sia alla politica, sia agli organismi di controllo, per superare le criticità rilevate”.




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