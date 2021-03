"Ultimo sforzo": appello del Governo al senso di responsabilità per non vanificare i risultati della campagna vaccinale

"Ultimo sforzo": appello del Governo al senso di responsabilità della popolazione per non vanificare i risultati della campagna vaccinale

Saranno due settimane decisive, una sorta di periodo di prova con possibili effetti, in base all'andamento dei contagi, anche sulla Pasqua. Con il decreto 52, “maggiori restrizioni per contenere il dilagare del virus e allentare così la pressione sulla struttura sanitaria, sostenendo al contempo la campagna vaccinale. Misure – ribadisce il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini - costruite in un equilibrio difficile ma compatibile con la quotidianità dei sammarinesi e la sopravvivenza delle nostre attività economiche”.

Il focus è sulla mobilità delle persone: tolleranza zero sugli assembramenti, ovvero raggruppamenti con più di 4 persone, in luoghi pubblici, compresa la sosta nei parcheggi, e privati: vietato nello specifico l'accesso ai parchi e alle piazze; centri commerciali (Atlante, Azzurro e Brico) chiusi nei fine settimana. Consentita la sola attività sportiva e motoria all'aperto in forma individuale. Previsto un rafforzamento nei controlli da parte dei corpi di polizia, anche in abiti civili; forze dell'ordine coadiuvate da militi e volontari della protezione civile. Regime sanzionatorio adeguato alla stretta. Rispetto al precedente decreto, è consentito l'utilizzo delle mascherine in stoffa. “Nulla è più efficace del senso di responsabilità delle persone in questa fase – dice il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari –, alla popolazione è richiesto un ultimo sforzo”. Il tema più avanti sarà quello delle certificazioni vaccinali e relativi spostamenti. Al momento, però, occhi puntati sull'approvvigionamento delle dosi di vaccino. Beccari ricorda l'accordo Italia/Ue: "Sono stati presi contatti con nuovo commissario Figliuolo e Protezione civile. Come fatto nell'ipotesi Sputnik, seguiamo tutte le strade possibili per avere altre dosi in tempi rapidi e metterci al riparo da eventuali rallentamenti nella distribuzione. I ritardi dei primi mesi ampiamente recuperati”.









Insiste su alcuni punti specifici anche il Segretario di Stato agli Interni, come l'obbligo di misurarsi temperatura prima di uscire di casa e l'ingresso individuale nei supermercati, misura finora poco rispettata. "Scatta la sospensione della licenza – ricorda Elena Tonnini - per chi fa entrare due persone quando non necessario”. Resta il divieto di pranzi e cene in domicili diversi dal proprio. Annullati i fuochi di San Giuseppe. "Chi non può essere vaccinato ha bisogno di avere intorno una popolazione più immunizzata possibile, prosegue la Tonnini, che invita a diminuire le presenze sui posti di lavoro, pubblici e privati, attivando ovunque possibile, lo smart working.

Dettagli tecnici dal Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi: per scuole medie, superiori e Cfp dad al 100% dal 27 al 31 marzo. Questo per ridurre la mobilità delle persone. Per asili nido, scuole per l'infanzia ed elementari, anticipato invece l'inizio delle vacanze di Pasqua. Proseguirà la chiusura di musei e monumenti pubblici, eccetto la Pieve; la Biblioteca resta chiusa al pubblico, ma aperto il servizio prestito libri.

Nel video l'Intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.