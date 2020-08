Un apparato più snello ed efficiente: Congresso al lavoro sulla PA del futuro

L'intervista al Segretario Tonnini

Meno burocrazia, più efficienza, controlli invariati specie in settori come sicurezza pubblica, ambiente e settore finanziario, collaborazione tra politica ed amministrazione. Per delineare la Pubblica Amministrazione del futuro il Congresso è al lavoro su due linee principali: il decreto sul regolamento contabile uscirà a stretto giro, mentre già a fine dicembre saranno presentate le proposte perno di una delibera sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi. Cuore della delibera un concetto più moderno di PA: separare le competenze da esecutivo ed amministrazione significherà chiamare quest'ultima ad una nuova responsabilità, mentre la politica da parte sua avrà l'impegno di promuovere leggi che prevedano procedimenti semplici, senza appesantire l'amministrazione.

Nel video l'intervista ad Elena Tonnini, Segretario Interni