POLITICA SAMMARINESE "Un'economia solida in una società solidale": primo seminario di formazione del Centro Studi del Psd Tito Menzani: "Le cooperative sono imprese di persone per le persone. Ma anche a San Marino bisogna spiegare ai giovani cosa sono".

Il Centro Studi del Psd inaugura la sua attività accendendo i riflettori sul legame tra economia e solidarietà, due temi particolarmente cari al partito, rilanciati in un seminario di formazione che ha anche discusso di cooperazione, terzo settore, bilancio sociale e compliance aziendale. Si è dunque parlato di imprese cooperative, che – come spiega il docente di Storia Economica Tito Menzani – operano nel mercato accettandone regole e norme pur essendo alternative. La cooperativa offre infatti una risposta al bisogno dei soci, essendo al contempo utile a territorio e comunità, ciò che viene definita “mutualità esterna”. “Si tende a dire che le cooperative non fuggono all'estero, non scappano in Svizzera, perché sono radicate, sono imprese di persone per le persone”, afferma Menzani. Cooperative sono presenti sul Titano e “rappresentano belle realtà” – sottolinea - facendo riferimento, ad esempio, alla Titancoop, prima azienda sammarinese ad approvare un bilancio sociale. “Ma si può fare di più. C'è una grande esigenza come in Italia e in altri paesi di informare, spiegare alle nuove generazioni le cooperative che cosa sono, perché spesso i giovani non le conoscono e la filiera scolastica su questo è scoperta. Per cui dobbiamo essere noi cooperatori e cooperatrici a raccontarci, a saper avvicinare, intercettare le nuove generazioni, perché le cooperative rappresentano uno strumento che può essere utile in prospettiva futura”.

A San Marino la legge sulle cooperative risale agli anni 70 ed è stato ricordato ciò che nel passato hanno fatto di buono, come asili nido e fondo servizi sociali. Nell'occasione è emersa anche la necessità di semplificare procedure e burocrazia in capo alle associazioni e al mondo del “no profit”, oggi in crisi. Si auspica quindi nella revisione della legge per facilitare il terzo settore, che in più di un'occasione ha lanciato l'allarme, tanto che diverse associazioni sono a rischio chiusura. E' importante promuovere il confronto anche su temi non al centro dell'agenda politica – afferma Francesco Morganti. Ed è proprio questa la mission del Centro studi, di cui è direttore: riflettere su argomenti di pubblico interesse in piena libertà. “Il Congresso del partito nella ristrutturazione e ripartenza del PSD – afferma - ha previsto anche la creazione di questo organismo, perché una forza politica che ha questa storia, questa vastità di documentazione, di progetti e di ideali necessita anche di un'elaborazione di cultura politica e non si deve fermare alla mera gestione dell'esistente”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: