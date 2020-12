“Un Natale diverso”: la Reggenza rivolge un particolare pensiero alle fasce più deboli della popolazione

Diverso e difficile: sarà un Natale che rimarrà nella memoria di tutti, caratterizzato da restrizioni e alcune rinunce. Partono da qui, nel Loro messaggio di Natale, i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini per formulare i più fervidi auguri ai cittadini, sia che risiedano in Repubblica sia che vivano lontani.





Rivolgono il più affettuoso dei saluti a tutti i bambini con l'auspicio che almeno per loro il Natale conservi immutata la magia della festa. Si stringono intorno agli anziani augurando che queste Feste possano essere ricche di calore e che presto ci si torni a baciare e ad abbracciare. Un pensiero dedicato quindi alle famiglie, “che si troveranno a celebrare queste festività senza la presenza di un loro caro, a coloro che stanno soffrendo, per la malattia, per la solitudine e l’isolamento cui sono costretti, per l’incertezza e per le difficoltà quotidiane che la pandemia ha ancor più acuito”.

Prova terribile e impegnativa “che ci sta mostrando – osservano i capi di Stato - quanto la disponibilità ad accogliere quel messaggio di condivisione e di fratellanza, di attenzione e di rispetto nei confronti del prossimo cui ci invita il Santo Natale possa contribuire a dare più solide fondamenta a quella speranza che quest’anno è ancora più forte nei nostri cuori”.

Spirito di servizio ed altruismo che tanti hanno messo in pratica tracciando la strada da seguire. “Quella stessa strada – sottolinea la Reggenza - che può non solo farci superare questa fase emergenziale, ma anche farci ripartire più forti perché consapevoli del contributo che ciascuno può dare al bene comune e alla costruzione di un futuro migliore”. A tutti coloro che si impegneranno per essere vicini a chi ha bisogno di cure e per garantire sicurezza e tranquillità alla nostra collettività va la grande riconoscenza della massime Autorità dello Stato.