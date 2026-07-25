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Un ponte di storia e amicizia tra San Marino e Vicopisano

L'ultimo passo verso la firma del patto di amicizia ufficiale tra le Giunte di Castello della Città di San Marino e di Montegiardino e il Comune di Vicopisano, nel segno del ricordo e delle radici comuni

di Nicole Ciotti
25 lug 2026
L'ultimo passo verso la firma del patto di amicizia ufficiale tra le Giunte di Castello della Città di San Marino e di Montegiardino e il Comune di Vicopisano, nel segno del ricordo e delle radici comuniL'ultimo passo verso la firma del patto di amicizia ufficiale tra le Giunte di Castello della Città di San Marino e di Montegiardino e il Comune di Vicopisano, nel segno del ricordo e delle radici comuni
L'ultimo passo verso la firma del patto di amicizia ufficiale tra le Giunte di Castello della Città di San Marino e di Montegiardino e il Comune di Vicopisano, nel segno del ricordo e delle radici comuni

Un legame che affonda le radici nella storia medievale e si proietta nel futuro della cooperazione istituzionale. Due Castelli sammarinesi, quello di Città e quello di Montegiardino, e il Comune toscano di Vicopisano, hanno compiuto un nuovo passo verso il Patto di Amicizia ufficiale tra le tre amministrazioni. E mentre il centro storico si anima e diventa un grande teatro medievale, squilli di trombe e rulli di tamburi entrano nella Casa di Castello proprio durante lo scambio di intenti preliminare: atto istituzionale che prepara il terreno per la firma definitiva.

Alberto Simoncini, Capitano di Castello di Città: "Oggi si chiude un cerchio, e a settembre andremo a firmare questo patto di amicizia tra tre realtà amministrative: una realtà italiana, il comune di Vicopisano, e due Giunte di Castello di San Marino, Montegiardino e città di San Marino".

Cosa può portare questa nuova amicizia per San Marino? Lo abbiamo chiesto a Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino: "Questo patto può contribuire all'interscambio nell'ambito culturale, turistico, e nell'ambito sportivo. È un bagaglio con il quale andiamo ad arricchire le nostre realtà locali, tutto a vantaggio dei nostri borghi e dei nostri castelli".

Questo incontro non è che il seguito di un dialogo consolidato, che ha portato lo scorso 13 aprile una delegazione sammarinese in visita a Vicopisano.

Per Fabiola Franchi, Vicesindaca di Vicopisano, è un'occasione anche per ricordare chi non c'è più e questo patto l'ha fortemente voluto: "Per noi è una bellissima opportunità,  ma anche un momento sentimentale ed affettivo, perché questo patto di amicizia è stato chiesto da Gianluca Tucci, che è anche nato a Vicopisano ed è cittadino di San Marino, ma soprattutto dal fratello Francesco, che da poco tempo ci ha lasciato e che per noi era un carissimo amico".

Gianluca Tucci, Ministro plenipotenziario di San Marino, è visibilmente commosso quando ricorda il fratello: "Per me è un giorno speciale, emozionante. Chiaramente anche in ricordo di mio fratello, Oggi si conclude un percorso iniziato nel 2022".

Il prossimo appuntamento è Festa Medievale di Vicopisano, il 5 e 6 settembre. Sarà quella l’occasione per consolidare definitivamente un’amicizia che, partendo dal ricordo di chi l'ha sognata, diventa oggi un progetto concreto di cooperazione tra territori di valore.

Leggi il comunicato stampa




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