DIRITTI CIVILI "Una continua conquista": il contributo di Rete al dibattito nel Paese, appuntamento il 24 luglio Al centro le tematiche legate alle discriminazioni, con focus anche su Ivg e fine-vita

“Una conquista continua” quella dei diritti civili, che se raggiunti non vanno mai dati per scontati: Rete promuove il dibattito su questioni, già affrontate o ancora aperte a San Marino, offrendo al contempo un interessante parallelismo con la vicina Italia. Domenica 24 luglio dalle 17.30 la parola dunque all'Onorevole del Pd, Alessandro Zan, bloccato a Roma dalla crisi politica ma in collegamento da remoto, per parlare della sua strenua battaglia contro le discriminazioni e l'omofobia; e poi il focus sull'Ivg con il Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini, reso particolarmente caldo ed attuale dalla discussione sul pdl in materia al via proprio domani, venerdì 22 luglio in Commissione IV; di diritti LGBTQ+ si parlerà con Marco Tonti, Presidente Arcigay Rimini; il traguardo della legge per le unioni civili sul Titano invece con la promotrice Lara Conti ed una riflessione su fine-vita, cure palliative e testamento biologico grazie alla presenza di Sergio Giorgetti, responsabile dell'hospice di San Severino Marche. A tirare le fila della discussione sarà infine il Consigliere di Rete, Daniela Giannoni. Il punto sui passi in avanti compiuti dal Titano negli ultimi anni e sullo sfondo l'impegno futuro.

A proposito di Ivg, inoltre, "diversi gli incontri tra le forze politiche, sia maggioranza sia opposizione, nell'ultimo periodo – riferisce Emanuele Santi – sugli emendamenti da apportare al testo di legge. Le posizioni di partenza delle forze politiche sono in certi casi molto distanti, ma alla fine – afferma – siamo sicuri che prevarrà il buon senso nel rispetto della volontà popolare. Un Pdl che per Rete va integrato con una serie di tutele e servizi".

Nel video l'intervista a Gloria Arcangeloni, Movimento Rete.

