Una culla per la vita: le associazioni sammarinesi pro life, "Un'Istanza d'Arengo alla prossima Reggenza".

A San Marino le associazioni “Uno di Noi” e “Accoglienza della Vita” in una nota congiunta spiegano che presenteranno alla prossima Reggenza un’Istanza d’Arengo finalizzata all’installazione in territorio sammarinese di una culla per la vita. "L’antica terra della libertà, la Repubblica fondata dal nostro Santo Marino, potrebbe essere la terra in cui tutti i neonati possono trovare un rifugio sicuro e le loro madri uno Stato capace di garantire un ancora più robusto anonimato e, se richiesto, un pronto soccorso medico" - scrivono - "se questo poi potesse contribuire anche a ridurre i tempi e le difficoltà delle adozioni internazionali a cui devono ricorrere le coppie sammarinesi e a contrastare lo spopolamento delle nostre scuole, crediamo che l’investimento richiesto, anche sotto il profilo economico (poche decine di migliaia di euro), sia ampiamente giustificato". In merito alla raccolta firme è possibile contattare le due Associazioni promotrici o recarsi alla Festa della Vita che si svolgerà la sera di sabato 15 luglio al Parco Laiala di Serravalle.

