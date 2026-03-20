PALAZZO PUBBLICO Una lectio magistralis impreziosisce il semestre reggenziale che volge al termine Apprezzata dissertazione sui classici della modernità, declinati sull'attualità geopolitica. il professor Michele Chiaruzzi cita Ugo Grozio. Per Alessandro Campi "le grandi potenze sono diventate, paradossalmente, agenti del caos"

Ad impreziosire il semestre reggenziale che sta volgendo al termine la lectio magistralis, nella sala del Consiglio Grande e Generale, di due tra i più stimati studiosi, delle relazioni internazionali. Il professor Michele Chiaruzzi, dell'Università di Bologna e il Professor Alessandro Campi, dell'Università di Perugia, insignito per l'occasione, dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

Ad introdurre la dissertazione dei due accademici, incentrata sul pensiero politico dei classici calato nella complessa fase attuale, dominata dai venti di guerra e dalle difficoltà del multilateralismo, il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari. Il professor Chiaruzzi ha richiamato il pensiero di Ugo Grozio, evidenziando come il diritto internazionale resti fondamentale anche in guerra, da considerare come evento tragico da contenere entro regole condivise: “Ugo Grozio – osserva Chiaruzzi – è di estrema attualità, dal momento che siamo circondati da guerre che non considerano che c'è una grande differenza tra il combattimento tra soldati e colpire i civili. Questo è un insegnamento di questo autore. Dagli autori del pensiero classico traiamo categorie politiche, concetti e regole, che neanche immaginiamo, risalgano a loro”.

Nella dissertazione del professor Campi un excursus su alcuni tra i massimi esponenti del pensiero politico classico, come Machiavelli, Rousseau, Kant, Mazzini, declinati nell'attuale contesto internazionale: “La guerra – afferma il professor Campi – non si può abolire ma si può regolamentare, evitando che sia distruttiva. Si può sottoporre a regole. E' uno dei temi su cui i grandi classici della modernità hanno riflettuto dandoci indicazioni molto importanti. La violenza deve essere limitata, confinata, attraverso la cooperazione. Non è vero che le grandi potenze, che dovrebbero essere attori responsabili, lavorino per l'ordine internazionale. Sono paradossalmente, diventate, agenti del caos”.

A chiudere l'evento le parole dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli per i quali la lectio magistralis si è confermata un'importantissima occasione per riflettere insieme su un passaggio cruciale che definisce il nostro tempo.



Nel servizio le interviste ai professori Michele Chiaruzzi, dell'Università di Bologna e Alessandro Campi, dell'Università di Perugia



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