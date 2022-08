DEMOGRAFIA Una legge sulla famiglia per contrastare il crollo demografico Dai 325 bambini nati nel 2011 ai 214 del 2021 e quest'anno c'è il rischio di scendere sotto quota 200. Accorpate e potenziate le misure esistenti. Tra le novità il congedo di paternità

Dai 325 bambini nati nel 2011, si è passati ai 214 del 2021 e quest'anno c'è il rischio di scendere sotto quota 200 visto che nei primi sei mesi ci sono state solo 98 nascite, 12 in meno dell'anno scorso. Per contrastare questa tendenza la Segreteria di Stato guidata da Massimo Andrea Ugolini ha predisposto, con l'ausilio di un gruppo di lavoro, il progetto di legge “Interventi a sostegno della famiglia”. La commissione sanità l'ha approvato all'unanimità e ora è pronto per l'avvio all'iter consiliare. Accorpa in un unico disposto legislativo le norme in materia precedenti e aumenta tutele, diritti e garanzie per le coppie con figli, anche adottati o in affidamento. Il Congedo per gravidanza e puerperio è di 150 giorni retribuiti al 100%, viene introdotto il congedo di paternità, aumenta la quota dei contributi figurativi riconosciuti durante i congedi, aumentano i permessi e in generale si vanno ad incrementare tutte le misure già previste. Il Pdl, inoltre, tiene conto della direttiva Ue 1158/2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

