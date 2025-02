“Una pianta per ogni nato”: messaggio di speranza contro la denatalità

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente Davide Forcellini, co-promotore Istanza d'Arengo.

“Se c'è la volontà le cose si fanno”. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci presenta l'iniziativa “Una pianta per ogni nato”, che dà attuazione all'Istanza d'Arengo, promossa dai sammarinesi Davide Forcellini e Sonia Ceccaroni, e che prevede per ogni bambino nato in territorio la messa a dimora di una pianta, in sinergia pubblico-privato. Un messaggio di speranza a fronte dell'emergenza denatalità – solo 149 i nuovi nati nel 2024 – e al contempo un atto concreto per un futuro più verde e sostenibile. “Anche dalle piccole cose si ottengono grandi risultati” - commenta.

Felice di aver toccato le corde giuste, Davide Forcellini dando la spinta, con solerzia e pungolo, ad una richiesta cara a tanti cittadini.

Individuate come prime aree verdi, il Parco Ausa e il parco pineta di Domagnano. “Stiamo pensando al metodo migliore per legare questa iniziativa ai nascituri, ad esempio rilasciando una apposita certificazione, identificativa del bambino e del relativo albero piantumato per crescere insieme” - spiega la Direttrice AASLP, Lucia Mazza. Progetto che si aggiunge a quelli giù approvati e a quelli in prospettiva in chiave compensazione. “Al Parco Ausa – dettaglia la Direttrice UGRAA Giuliana Barulli – individuata un'area di 300 mq, a fianco della pista ciclabile, che può ospitare 150 fitocelle: frassini, olmi e altre piante autoctone”.

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente Davide Forcellini, co-promotore Istanza d'Arengo.