"Una sfida normativa": Belluzzi guarda alle riforme istituzionali legate all'accordo Ue

L'intervista al segretario Andrea Belluzzi

La sfida delle riforme istituzionali, l'evoluzione dello Stato e del suo ordinamento guardando all'accordo di associazione con Bruxelles: torna sui banchi di Palazzo, il prossimo 29 aprile, per l'intera giornata, la Commissione consiliare speciale chiamata a strutturare il cambiamento che, per riprendere il discorso della Reggenza nel giorno dell'investitura, “comporterà per le Istituzioni l’impegno a ripensare le norme che ne disciplinano il funzionamento per garantirne efficienza ed effettività”. Il fine sostanziale è il recepimento delle norme europee esistenti e quelle in fieri.

“Anche per la Pubblica Amministrazione – rimarca il Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi – sarà necessario creare un sistema leggibile dall'esterno sulla base degli stessi parametri”. "È una sfida normativa - sottolinea poi - nel senso che bisogna prevedere come recepire tutto l'insieme di norme che sono già esistenti. Molte di queste norme di fatto noi le rispettiamo già, le teniamo conto, dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le norme in osservanza delle quali il nostro sistema produttivo produce perché deve esportare, quindi i nostri prodotti devono già essere conformi. Però comunque questi sono aspetti sostanziali. L'aspetto formale è individuare attraverso ad esempio la riflessione che farà la Commissione per le Riforme Istituzionali, la modalità con cui recepire l'esistente e poi le modalità con cui periodicamente, io penso, però queste sono conclusioni su cui dovrà arrivare la Commissione, comunque le modalità con cui si recepiscono le norme che costantemente l'Unione Europea produce nelle materie nelle quali abbiamo deciso appunto di aderire, di fare parte, perché voglio ricordare che noi abbiamo aderito, il nostro accordo di associazione prevede una grande parte ma non tutti quelli che sono i settori e che caratterizzano l'intervento normativo dell'Unione Europea".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi.