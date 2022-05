Unanimità dell'aula sui negozi a tempo, approvate cinque istanze su sei

Dopo la travagliata giornata di ieri, oggi in Consiglio clima molto più disteso. Approvato all'unanimità il Progetto di Legge per la disciplina dei negozi a tempo, presentato dalla Segreteria all'Industria. Si propone di incentivare il commercio ed il turismo in Repubblica e mira ad attrarre l'interesse di brand prestigiosi. I “temporary store” potranno essere avviati sia nei centri storici, sia all'interno dei centri commerciali, tanto in strutture pubbliche quanto private. A seguire l'aula ha preso in esame sei istanze d'arengo. Cinque quelle approvate. Via libera, dunque, al riconoscimento della figura di Domenico Maria Belzoppi (19 sì); all'intitolazione del Parco di Montecerreto ad Emma Rossi (27 sì); all'intestazione al Barone de Coubertain della strada prospiciente il Museo dell'Olimpismo (25 sì, 1 no). Parere favorevole dell'aula (27 sì) anche all'istituzione, il 26 giugno di ogni anno, della giornata in ricordo delle vittime sammarinesi dei bombardamenti del 1944; mentre il 17 maggio di ogni anno (27 sì) ci sarà la giornata contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Respinta invece solo l'istanza (28 no, 4 sì) per l'istituzione del liceo artistico. Il Congresso di Stato, entro sei mesi, è chiamato a presentare in commissione i provvedimenti conseguenti a ciascuna istanza approvata.