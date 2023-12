CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Unanimità in aula su violenza di genere e diritti dell'uomo La Reggenza interverrà a Ginevra al summit per i 75 anni della Dichiarazione Universale Onu

Prima della chiusura anticipata alle 13, della sessione consigliare, l'aula ha approvato all'unanimità due ordini del giorno. Il primo impegna il Governo: a riferire al Consiglio sulle misure a contrasto della violenza contro le donne, ad aggiornare la normativa in materia – introducendo il reato di molestia sessuale - e a sostenere l’attività dell’Authority Pari Opportunità. Il secondo impegna invece il Governo a cooperare con altri Stati per rendere cogenti le deliberazioni future dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in vista delle celebrazioni a Ginevra del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo a cui interverrà anche la Reggenza.

