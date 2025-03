CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Unanimità in aula sull'odg per l'Accordo con l'UE Impegno a rafforzare la cooperazione con l'Italia sulla Vigilanza Bancaria. Verrà predisposto uno studio sull'impatto socioeconomico. Approvate tre Istanze d'Arengo. Discorso della Reggenza 'uscente'

Il Consiglio Grande e Generale ha dato il via libera all'unanimità (43 voti favorevoli) all’ordine del giorno sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, confermando l’impegno del governo a completare il percorso di integrazione. Particolare attenzione viene posta sul rafforzamento della cooperazione con l’Italia, nell'ambito della vigilanza bancaria. Elemento cruciale del documento, l’addendum all’articolo 88 dell’accordo, ritenuto determinante per accelerare la firma, potenzialmente già entro giugno, durante il semestre di presidenza polacco. La novità era stata illustrata ieri in aula dal Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari. L’ordine del giorno sottolinea la necessità di un ampio coinvolgimento della cittadinanza e di un’accurata valutazione dell’impatto socioeconomico e finanziario dell’accordo. Il Segretario agli Affari Interni Andrea Belluzzi dovrà predisporre entro sei mesi un piano per gestire le nuove disposizioni, includendo risorse, competenze e aggiornamenti normativi. Per garantire un’attuazione efficace e partecipata, il governo si impegna a fornire aggiornamenti quindicinali ai gruppi consiliari, promuovere percorsi formativi per cittadini e imprese e avviare un confronto strutturato con la Commissione Mista. Il documento ha ottenuto il sostegno anche di Domani Motus Liberi, partito considerato il più “euro-critico”.

Tutte le altre forze politiche hanno espresso voto favorevole, pur ribadendo la necessità di maggiore informazione pubblica su un passaggio di portata storica. In mattinata il Consiglio ha dato il via libera anche a tre istanze d’Arengo: maggiore visibilità online per il servizio di trasporto in bus Rimini-San Marino; creazione di un’équipe psicopedagogica scolastica per supportare studenti, docenti e famiglie; installazione di una targa commemorativa per Domenico Maria Belzoppi nella Cappella di Santa Maria dei Servi di Valdragone.

La seduta ha segnato la fine del semestre e nel loro discorso di commiato i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno ringraziato le figure istituzionali e amministrative per la collaborazione durante il mandato. Hanno inoltre evidenziato la necessità di riformare le regole parlamentari per rendere più efficiente il lavoro consiliare e garantire un confronto più costruttivo tra maggioranza e opposizione. Tra le priorità indicate, la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e le sfide legate a occupazione, sanità, istruzione e transizione ecologica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: