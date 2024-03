ISTANZE D'ARENGO Unanimità per l'istituzione del Garante Nazionale per i Diritti Umani Ok al divieto di rally e competizioni motoristiche nei pressi del rifugio Apas di Faetano

In Consiglio Grande e Generale è il giorno delle istanze d'arengo. L'aula sta esaminando le ultime, prima della scadenza del semestre. Approvata all'unanimità quella che chiede l'istituzione del Garante nazionale per i diritti umani. Passata con voti favorevoli - 10 no e nonostante il parere contrario del Governo - anche l'istanza per vietare le manifestazioni sportivo di tipo automobilistico e motoristico nelle zone limitrofe al rifugio Apas di Faetano. L'aula ha invece respinto la richiesta affinché sia esteso il concetto di solidarietà familiare per le imprese individuali trasferite a nuovi titolari non collegati da rapporto di parentela.

