CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Unanimità per un nuovo mandato a Petrocelli, "Contento anche per dibattito partecipato" Lavori ripresi in mattinata con il Decreto sulla cartolarizzazione degli npl

Ripresi in mattinata i lavori del Consiglio Grande e Generale. L'aula sta esaminando il decreto delegato 165, con disposizione inerenti la cartolarizzazione degli npl. In seduta serale 26 favorevoli, un non votante e nessun contrario, per la ratifica del Decreto delegato sull'assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi. Unanimità dell'aula – con 37 sì – per un nuovo mandato del professor Corrado Petrocelli, quale Rettore dell'Ateneo sammarinese.

Abbiamo raggiunto il rettore per un primo commento: "Mi hanno chiesto di rimanere - ha detto - non lo nascondo, ho accettato per portare a termine alcuni progetti". Contento per l'unanimità e per un dibattitto sull'Università molto partecipato.

sentiamo Corrado Petrocelli

