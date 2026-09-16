CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Unanimità su prevenzione suicidi e donazione organi Giornata in aula dedicata alle Istanze d'Arengo. Tra le dieci analizzate sono sette quelle approvate

Unanime il via libera all’istanza per la creazione a San Marino di un sistema integrato di prevenzione del suicidio e di sostegno alle persone in crisi psicologica ed emotiva. La richiesta, accolta dal Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini e da tutti i gruppi consiliari, arriva anche alla luce di alcuni episodi verificatisi lo scorso anno.

Tra le proposte, la realizzazione di una struttura per la diagnosi e la cura in ambito psichiatrico e psicologico, l’attivazione di un numero verde gratuito per le situazioni di crisi e rischio suicidario e programmi di formazione continua per medici, operatori sanitari e forze dell’ordine. Sempre all’unanimità è stata approvata l’istanza che chiede di riconoscere la possibilità, a San Marino, di esprimere in vita il proprio consenso o diniego alla donazione post mortem di organi, tessuti e cellule, attraverso l’istituzione di un apposito registro nazionale.

All’unanimità anche l’istanza per l’effettiva attuazione del Piano Individualizzato di Vita delle persone con disabilità e quella per l’adesione di San Marino alla Carta Sociale Europea riveduta del 1996. Via libera a maggioranza, inoltre, all’istituzione del Liceo delle Scienze Umane e alla modifica delle regole sulle scadenze della patente per le persone affette da patologie o minorazioni, per evitare il sovrapporsi dei rinnovi. Respinte invece le istanze per destinare l’ex edificio Banca CIS a uso della comunità di Serravalle e per introdurre procedure di selezione pubblica, attraverso titoli ed esami, per il Maestro-Direttore della Banda Militare.

Respinta anche l’istanza che proponeva di vietare l’uso dello smartphone ai minori di 14 anni. Nel dibattito, gran parte dei consiglieri ha condiviso la preoccupazione per gli effetti dell’utilizzo dei dispositivi tra i più giovani, ma non la soluzione del divieto assoluto, richiamando anche il ruolo dei genitori e della famiglia. Unico a esprimere parere favorevole, a titolo personale, Mirko Dolcini di Dml. Il Segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini ha indicato nell’educazione digitale, nel coinvolgimento delle famiglie e nella prevenzione la strada da seguire. Approvata, invece, l’istanza per la riqualificazione del Parco di Cailungo, sulla quale Governo e Segreteria di Stato al Territorio avevano espresso parere favorevole.

L’esame delle istanze d’Arengo proseguirà domani 17 settembre, dalle 14, con le ultime quattro del semestre in scadenza.. Tra queste, tre presentate dall’Associazione 121, che chiedono passi avanti su temi riguardanti la comunità LGBTQ+, dalla rettifica di genere nei documenti al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali.

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