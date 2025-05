COMMISSIONE Unanimità sulla risoluzione della 51esima Consulta dei sammarinesi all'estero Via libera al protocollo d'intesa col parlamento di Malta

Unanimità sulla risoluzione della 51esima Consulta dei sammarinesi all'estero.

Nuova seduta della Commissione Esteri. Approvata all'unanimità l'adozione del parere sulla risoluzione conclusiva delle 51esima Consulta dei Cittadini Residenti all'estero.

Durante il dibattito toccati diversi aspetti e a proposito della legge elettorale il Segretario agli Esteri Beccari ha esortato a definire un approccio stabile e possibilmente duraturo: “Non è possibile – ha affermato - che tre o sei mesi prima di ogni tornata elettorale, si va a cambiare la legge sul voto”. Emersa sostanziale condivisione sull'opportunità di istituire il seggio estero ma tra le modalità di voto non viene esclusa quella telematica.

Sul reintegro della cittadinanza per il Segretario Beccari non si può continuare a fare discriminazioni di genere e vanno create regole che vadano bene per uomini e donne. Con l'adozione del parere anche un’integrazione proposta da Repubblica Futura per impegnare la Segreteria di Stato a predisporre un protocollo per favorire i rapporti tra le forze politiche sammarinesi e le comunità dei residenti all’estero.

Parere favorevole della commissione anche per il protocollo di Intesa tra il Consiglio Grande e Generale e il Parlamento di Malta. In seduta segreta esaminate alcune richieste di residenza e permessi di soggiorno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: