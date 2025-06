Unanimità sulle linee guida delle riforme

Procedono in un clima collaborativo le sedute della commissione speciale per le riforme istituzionali. Fino ad ora tutte le votazioni, sul documento che elenca gli ambiti di competenza, hanno ottenuto l'unanimità dei presenti. Il prima via libera odierno, quello sull'articolo inerente il Collegio Garante e quindi la riforma , quando verrà definita, potrà intervenire sulla composizione dell'organo, le norme che ne disciplinano l’accesso, il funzionamento, le forme dei ricorsi e dei procedimenti. Ok della commissione anche all'ultimo articolo del testo, denominato “altri settori di competenza”, tra quali sono stati inseriti il Consiglio Giudiziario, la commissione affari di giustizia, l'ombudsman – e cioè il difensore civico -, organi che svolgono funzioni di garanzia e vigilanza, gli istituti di democrazia diretta. Stralciato dalle riforme istituzionali il tema cittadinanza mentre resta aperta la possibilità, eventuale, di intervenire in materia elettorale. Verso un rango normativo superiore anche le regole per il Cerimoniale dello Stato. Approvato infine il testo di lavoro complessivo con le linee guida della commissione. Conclusa questa fase iniziale, nella prossima seduta si valuteranno eventuali audizioni e consulenze.