Undici Istanze d'Arengo all'attenzione del Consiglio

Oggi l'ultimo giorno della Sessione consiliare. Lavori ripresi poco fa – come da ordine del giorno – dal Comma delle Istanze d'Arengo. Undici quelle all'attenzione dell'Aula. Si va dalla richiesta di una cessazione dei contratti di fornitura di beni e servizi a società israeliane; al sollecitato avvio di una riforma complessiva del sistema scolastico. Diverse le Istanze sul tema disabilità.
Ieri il via libera unanime alla nuova legge sulle Comunità dei Sammarinesi all'estero. Oltre all'analisi in prima lettura di una serie di PdL; fra questi la progettata introduzione di una sorta di “daspo” sammarinese per prevenire episodi come quelli accaduti durante l'ultima edizione del Rally Legend.