PARIGI Unesco: il Segretario di Stato Lonfernini incontra la Direttrice generale aggiunta Giannini In serata, alla presenza dei Capitani Reggenti, il gala a 'Maison Baccarat' per i 50 anni dall'adesione di San Marino all'organizzazione. Ospiti di onore Sting - che suonerà alcuni brani - e la moglie Trudie Styler

Nel pomeriggio il Segretario di Stato alla Cultura e all'Istruzione Teodoro Lonfernini è tornato alla sede Unesco per un incontro bilaterale con la Direttrice Generale aggiunta Stefania Giannini, un'occasione per un confronto approfondito a cui per parte sammarinese ha partecipato anche la Presidente della Commissione Nazionale Unesco Marys Monti e l'Ambasciatore a Parigi Leopoldo Guardigli.

Abbiamo trattato temi estremamente importanti ed attuali che si muovono anche in base alle convenzioni che abbiamo di recente ratificato in Consiglio Grande Generale ma abbiamo guardato altri aspetti. L'organizzazione Unesco ha un progetto interessantissimo, è quello dell'educazione alla pace in un mondo che ha bisogno di ritornare a credere ad un paradigma culturale differente di educazione alla solidarietà e alla pace a livello globale. Riteniamo che la Repubblica di San Marino possa fare la sua parte. Abbiamo trasferito questo supporto al Direttore Generale aggiunto, lo ha accolto con grande piacere. Le abbiamo fatto anche presente che saremo intenzionati ad organizzare una prima conferenza internazionale in territorio sammarinese, anche con la loro partecipazione, e poi tanti altri programmi di rinnovato sistema educativo ed istruttivo che all'interno del nostro Paese, già eccellente, ha certamente necessità e bisogno di essere integrato a livello internazionale.



