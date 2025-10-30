Unesco: il Segretario Lonfernini alla 43ª Sessione della Conferenza Generale in Uzbekistan

Il Segretario di Stato all'Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini a Samarcanda, in Uzbekistan per la 43ª Sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO. Riunione biennale, che aggrega i rappresentanti dei 194 Stati membri, assieme a figure di spicco della ricerca, della cultura e delle istituzioni internazionali, per definire il quadro programmatico e le linee strategiche che orienteranno le priorità globali per il prossimo quadriennio.

Al centro anche la riflessione sul ruolo dell'Intelligenza Artificiale, l’empowerment giovanile e l’importanza della cultura per lo sviluppo sostenibile. “L'integrazione responsabile dell'AI nell'istruzione – osserva Lonfernini - e la salvaguardia dinamica del patrimonio culturale nell'era digitale sono temi imprescindibili. La nostra missione – aggiunge - è tesa a forgiare partnership internazionali capaci di innalzare gli standard di educazione e ricerca”.

L'intervento programmatico del Segretario Lonfernini è atteso per nel pomeriggio del 31 ottobre.







