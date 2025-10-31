43ª CONFERENZA GENERALE UNESCO: Lonfernini a Samarcanda, riafferma l'impegno di San Marino per educazione e cultura Incontri bilaterali con le delegazioni di Azerbaijan e Austria. Il Segretario: "È fondamentale continuare a partecipare in maniera attiva e proattiva ai lavori di questo genere"

Un intervento apprezzato dalla stessa Direttrice Generale UNESCO, Audrey Azoulay: il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, a Samarcanda accompagnato dall'Ambasciatore del Titano presso l'UNESCO, Leopoldo Guardigli, ha sottolineato in plenaria l’importanza del multilateralismo come strumento di pace e di cooperazione, ribadendo che l’UNESCO deve rimanere un luogo di dialogo tra tutte le nazioni, grandi e piccole. In rassegna i recenti progressi di San Marino nell’ambito della cooperazione culturale e scientifica: dalla ratifica di quattro convenzioni internazionali, alla prossima adesione all’ICCROM, fino all’iscrizione del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel Registro della Memoria del Mondo dell’UNESCO, risultato di una candidatura congiunta con Italia e Croazia. In evidenza il tema dell’educazione alla pace, campo nel quale – si è detto - San Marino sostiene attivamente la Raccomandazione UNESCO del 2023. "Abbiamo portato all'attenzione dell'Assemblea i nostri impegni in termini di ratifica di convenzioni, - conferma il Segretario - di adesione a programmi estremamente fondamentali come sono quelli relativi alle politiche di educazione alla pace o comunque quelli di carattere formativo ed educativo in generale. Abbiamo portato all'attenzione dell'Assemblea Generale un rinnovato impegno da parte del nostro Paese nei confronti dell'organizzazione e di quello che rappresentiamo anche in maniera continuativa con la sede permanente da un punto di vista diplomatico a Parigi".

Al centro dell'assise, la definizione delle priorità globali dell’UNESCO per il quadriennio 2026–2029, e il focus sui temi dell’Intelligenza Artificiale, della partecipazione giovanile e del ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile. Per Lonfernini è stata, inoltre, l'occasione di importanti incontri bilaterali: a partire dal Vice Ministro della Scienza e dell’Istruzione dell’Azerbaigian, Hasan Hasanli. Sul tavolo, nuove prospettive di collaborazione tra i due Paesi nei campi dell’istruzione, della ricerca e della cultura, auspicando sfocino in un possibile Memorandum d’Intesa. Prima del rientro in Repubblica, lo scambio, infine, con il Vice Ministro degli Affari Esteri e Europei dell’Austria, Sepp Schellhorn, sulle prospettive di collaborazione bilaterale e multilaterale. "Segno del fatto che contesti di questo genere - osserva Teodoro Lonfernini - regalano anche alla nostra realtà la possibilità di scambiare, di interagire con realtà di Paesi necessariamente più importanti, ma che hanno a cuore gli stessi impegni del nostro Paese, con bilaterali che credo potranno portare certamente anche in questo caso un beneficio e un'efficacia da un punto di vista di attività relazionale, diplomatico e politico per il nostro Paese. E quindi è fondamentale continuare a partecipare in maniera attiva e proattiva ai lavori di questo genere".

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

