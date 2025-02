UNESCO, Programma Educazione alla Pace: nasce il gruppo di lavoro

La cornice è quella della nuova Raccomandazione sull'Educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, approvata nel 2023 dall'UNESCO. In parallelo, c'è l'alto valore che il Governo attribuisce al Programma che ne discende e l'impegno del Paese a livello internazionale per la promozione di questi valori. Proprio su impulso delle Segreterie alla Cultura e agli Esteri nasce il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle medesime Segreterie, insieme ai vertici della Commissione per l'UNESCO, delegati delle scuole di ogni ordine, fino all'Università.

“Abbiamo ritenuto che sia un ambito di lavoro in cui ci riconosciamo – dice il Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini - e in cui possiamo certamente portare la voce del nostro Paese. Il Programma di Educazione alla Pace di Unesco non è una semplice promozione, è una vera e propria attività di carattere educativo, didattico, scolastico, che attraverso la delibera che abbiamo adottato, stiamo portando all'attenzione dei Dirigenti scolastici, della Commissione Unesco per, insieme alla Commissione Unesco, farne una bandiera del nostro Paese. Riteniamo che nell'educare ad aspetti umani così importanti il nostro Paese può essere protagonista”.

Il gruppo dovrà fare il punto su quanto fatto in territorio rispetto alle linee guida della Raccomandazione e quanto ancora da implementare con l'obiettivo di candidare San Marino come Paese per il Pilot Testing del Programma. Dovrà supportare l'adesione di uno o più istituti alla Rete delle Scuole Associate Unesco e dell'Università al Programma Cattedre Unesco. Ancora, pianificare attività per celebrare l'iscrizione di San Marino a Patrimonio dell'Umanità declinando il tema della pace, quest'anno al centro non solo delle iniziative internazionali Unesco, ma anche dello stesso programma dell'Ateneo.

Nel video, l'intervista al Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: