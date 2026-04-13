Ungheria, Giovagnoli guarda alla sfida del "saper guidare il Paese senza l'arroganza del potere"

Il commento dei consiglieri sammarinesi Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli, che hanno monitorato le elezioni, per Osce e Consiglio d'Europa.

Dopo 16 anni si chiude l’era di Viktor Orbán. Le elezioni segnano una svolta storica in Ungheria: affluenza record e un risultato netto che consegna la vittoria all’opposizione. A guidare il cambiamento Péter Magyàr, proiettato verso una super maggioranza dei due terzi in Parlamento. Un esito che apre la strada a riforme costituzionali profonde e a una nuova fase politica. “Abbiamo scritto la storia”, ha dichiarato davanti a una folla in festa, celebrando quella che appare come una vera e propria svolta dopo oltre un decennio di governo Orbán, che ha ammesso la sconfitta parlando di “risultato doloroso ma chiaro”. Un passaggio di consegne che è anche simbolico: l’inizio di una nuova stagione per l’Ungheria. Così, almeno, si aspetta il paese, come osservano i consiglieri sammarinesi Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli, che hanno monitorato le elezioni, per Osce e Consiglio d'Europa.

“Con le persone con cui ho interagito dentro e fuori dai seggi, quella di ieri era una giornata troppo importante per porre fine a quella che loro stessi definivano come una sorta di dittatura” - afferma Muratori. Vedremo se Magyar saprà interpretare al meglio questa volontà di cambiamento, maggiore avvicinamento all'Unione Europea e distacco netto verso le politiche della Russia”. L’Ungheria ora può riscrivere il proprio futuro politico ed europeo: “Aveva volontà di cambiare e di rimanere nel contesto dell'Unione Europea. Questa era la posta in palio di queste elezioni” rimarca Giovagnoli.

“Orban aveva giocato molto sulla distanza da Bruxelles, sulla vicinanza agli Stati Uniti e alla Russia. Ha perso. Ora tocca allo sfidante, tocca a Tisza e a Péter Magyàr dimostrare di sapere condurre questo Paese in maniera diversa, senza esercitare la leva dell'arroganza del potere, che era quella di Orban”.







