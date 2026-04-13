SVOLTA STORICA Ungheria, Giovagnoli guarda alla sfida del "saper guidare il Paese senza l'arroganza del potere" “Abbiamo scritto la storia” ha dichiarato il vincitore delle elezioni Péter Magyàr alla folla in festa. Orbán ammette la sconfitta: “Risultato doloroso ma chiaro”

Dopo 16 anni si chiude l’era di Viktor Orbán. Le elezioni segnano una svolta storica in Ungheria: affluenza record e un risultato netto che consegna la vittoria all’opposizione. A guidare il cambiamento Péter Magyàr, proiettato verso una super maggioranza dei due terzi in Parlamento. Un esito che apre la strada a riforme costituzionali profonde e a una nuova fase politica. “Abbiamo scritto la storia”, ha dichiarato davanti a una folla in festa, celebrando quella che appare come una vera e propria svolta dopo oltre un decennio di governo Orbán, che ha ammesso la sconfitta parlando di “risultato doloroso ma chiaro”. Un passaggio di consegne che è anche simbolico: l’inizio di una nuova stagione per l’Ungheria. Così, almeno, si aspetta il paese, come osservano i consiglieri sammarinesi Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli, che hanno monitorato le elezioni, per Osce e Consiglio d'Europa.

“Con le persone con cui ho interagito dentro e fuori dai seggi, quella di ieri era una giornata troppo importante per porre fine a quella che loro stessi definivano come una sorta di dittatura” - afferma Muratori. Vedremo se Magyar saprà interpretare al meglio questa volontà di cambiamento, maggiore avvicinamento all'Unione Europea e distacco netto verso le politiche della Russia”. L’Ungheria ora può riscrivere il proprio futuro politico ed europeo: “Aveva volontà di cambiare e di rimanere nel contesto dell'Unione Europea. Questa era la posta in palio di queste elezioni” rimarca Giovagnoli.

“Orban aveva giocato molto sulla distanza da Bruxelles, sulla vicinanza agli Stati Uniti e alla Russia. Ha perso. Ora tocca allo sfidante, tocca a Tisza e a Péter Magyàr dimostrare di sapere condurre questo Paese in maniera diversa, senza esercitare la leva dell'arroganza del potere, che era quella di Orban”.

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