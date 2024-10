Unione europea: il Gruppo EFTA in visita a San Marino Incontri con i rappresentanti istituzionali e del mondo economico sammarinese. L'ultima visita risale al 2019

E' l'organo politico del Consiglio dell'Unione europea, composto da un rappresentante per ciascuno dei 27 Paesi membri, attualmente sotto la presidenza ungherese. Il Gruppo EFTA compie a San Marino la sua terza visita dal 2012 ad oggi, e l'occasione coincide con un momento storico importante per lo sviluppo delle relazioni con Bruxelles. Il focus sull'Accordo di Associazione. In mattinata l'apertura dei lavori con l'indirizzo di saluto del Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari il quale ha messo in rilievo “l’approccio sammarinese dal punto di vista politico, economico e sociale; "con l’Accordo – ha detto - cambieranno i volumi della cooperazione e la sua multidisciplinarietà, ricomprendendo numerosi settori che al momento sono esclusi dalle vigenti intese con l’Unione”.

Intervento seguito dal confronto, moderato dall'Ambasciatore designato di San Marino presso l'Ue, Eros Gasperoni, con una delegazione di Governo composta dai Segretari di Stato Marco Gatti, Rossano Fabbri, Alessandro Bevitori e Teodoro Lonfernini, e di una parte della Commissione affari esteri; dopodiché una serie di scambi con le realtà economiche sammarinesi più rilevanti (Anis, Sindacati, Bcsm, Aif, Abs e Camera di Commercio), coinvolte dalle materie coperte dall'Accordo, per meglio conoscerne le aspettative.

Attualmente il Gruppo EFTA è titolare del dossier relativo al testo dell'accordo, licenziato a dicembre 2023 al termine del lungo negoziato a coronamento di un percorso virtuoso, e che ora necessita dell'approvazione degli Stati membri dell'Unione affinché venga avviato alla firma. Beccari si è anche soffermato sia sulle numerose opportunità derivanti dall'entrata in vigore dell'accordo, sia sulla sua implementazione che rappresenta “la prossima vera sfida”. Domani i rappresentanti dei Paesi EFTA saranno ricevuti dai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: