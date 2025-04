Unione Interparlamentare: San Marino ai lavori in Uzbekistan. Focus sulle soluzioni per la Palestina

Il ruolo dei Parlamenti nel promuovere la soluzione dei due Stati in Palestina sarà uno dei temi al centro della 150° Assemblea dell’Unione Interparlamentare, a Tashkent, in Uzbekistan, fino al 9 aprile, a cui partecipa il Gruppo Nazionale Sammarinese. Presenti il Capodelegazione Andrea Ugolini; Michela Pelliccioni, Vice Presidente; Lorenzo Bugli recentemente nominato Revisore Interno dei conti UIP per il 2025; e Gemma Cesarini.

Nell'agenda dei lavori anche i Forum delle Donne e dei Giovani Parlamentari. In plenaria i delegati interverranno poi sul dibattito generale a tema, “Azione Parlamentare per lo Sviluppo Sociale e la Giustizia”.