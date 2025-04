150° ASSEMBLEA UIP Unione Interparlamentare: San Marino ai lavori in Uzbekistan. Focus sulle soluzioni per la Palestina Fanno parte del Gruppo Nazionale Sammarinese: il Capo Delegazione Andrea Ugolini, la Vice Presidente Michela Pelliccioni, Lorenzo Bugli recentemente nominato Revisore Interno dei conti UIP per il 2025 e Gemma Cesarini, membro UIP

Il ruolo dei Parlamenti nel promuovere la soluzione dei due Stati in Palestina sarà uno dei temi al centro della 150° Assemblea dell’Unione Interparlamentare, a Tashkent, in Uzbekistan, fino al 9 aprile, a cui partecipa il Gruppo Nazionale Sammarinese. Presenti il Capodelegazione Andrea Ugolini; Michela Pelliccioni, Vice Presidente; Lorenzo Bugli recentemente nominato Revisore Interno dei conti UIP per il 2025; e Gemma Cesarini.

Nell'agenda dei lavori anche i Forum delle Donne e dei Giovani Parlamentari. In plenaria i delegati interverranno poi sul dibattito generale a tema, “Azione Parlamentare per lo Sviluppo Sociale e la Giustizia”.

