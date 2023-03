Uniting for Consensus: San Marino partecipa alla riunione del gruppo alla Farnesina

Si è tenuto oggi alla Farnesina un incontro di Alti funzionari dei Paesi del Gruppo “Uniting for Consensus” per discutere della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A rappresentare San Marino, l’Ambasciatore in Italia, Daniela Rotondaro, l’Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi, e il Direttore degli Affari Politici del Dipartimento Affari Esteri, Federica Bigi.

Uniting for Consensus è un gruppo di Paesi provenienti da diverse Regioni del Mondo (Argentina, Canada, Colombia, Costa Rica, Italia, Malta, Messico, Pakistan, Repubblica di Corea, San Marino, Spagna, Turchia) che da anni si batte per una riforma giusta del Consiglio di Sicurezza. In particolare sta promuovendo la creazione di ulteriori seggi elettivi non permanenti che consentirebbero una maggiore rotazione assicurando che tutte le voci siano ascoltate.

Per San Marino la riforma è di particolare urgenza e si pone a garanzia di un maggior processo di democratizzazione.